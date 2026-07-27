Balance de Seguridad: Gobierno informa que homicidios han bajado un 17% en lo que va del año

Tras la realización de un nuevo comité policial, el Ministerio de Seguridad Pública entregó este lunes un balance sobre el estado de la seguridad en el país, informando una disminución del 17% en los homicidios en lo que va del año a nivel nacional.

Durante la entrega del balance policial junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el Gobierno destacó reducciones e incrementos en las fiscalizaciones.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que “son cifras aún preliminares, pero a nivel anual llevamos un menos 17%, destacando las disminuciones de Arica y Parinacota con menos 43%, Atacama menos 76% y Metropolitana con menos 17%″, según consigna La Tercera.

Además, según las cifras entregadas por la autoridad, los secuestros denunciados han disminuido un 45%, mientras que las incautaciones de drogas aumentaron un 60%.

En esa misma línea, la autoridad detalló que disminuyeron un 17% los hechos de violencia, mientras que, respecto a las maquinarias e infraestructura destruidas por el fuego, se redujeron entre un 70% y 80%, dependiendo de la zona.

Fortalecimiento de Carabineros

El ministro Arrau hizo mención al proyecto de ley presentado y firmado por el presidente José Antonio Kast, para fortalecer a la institución de Carabineros.

Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar los incentivos a Carabineros, desde el aumento de salarios, bonificaciones y renovar el equipamiento para los estudiantes en formación y funcionarios que se encuentren trabajando en zonas de mayor riesgo; para ello se consideran recursos superiores a $100.000 millones anuales.

“Es un cambio muy potente por parte de Carabineros que nos va a permitir tener mayor control, pero sobre todo mayor eficiencia en la labor policial. Ese plan ya está en desarrollo, deberíamos empezar a ver implementaciones un poco más masivas hacia fin de año”, señaló el ministro.