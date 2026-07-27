Tras 7 años de trayectoria: Jubiló “Caos”, el perro de Aduanas que colaboró en históricas incautaciones de drogas

Tras siete años de trabajo en la Aduana Regional de Valparaíso, el can detector de drogas “Caos” se jubiló, siendo entregado en adopción a una familia de la zona.

“Caos” comenzó su trabajo en noviembre de 2019 y se caracterizó por formar un experimentado binomio junto a su guía, participando de distintos operativos en el puerto y en pasos fronterizos.

Trayectoria del can

Dentro de su experiencia destaca la histórica incautación de más de mil toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera proveniente de Bolivia, en junio de este año.

Además, en 2024, junto a su guía, trabajaron en la Operación Mediterráneo de 2024, la cual resultó en una incautación de 60,2 kilos de cocaína que estaba siendo enviada desde Chile a Europa en máquinas agrícolas.

Este procedimiento comenzó con una alerta de inteligencia de la Aduana Regional de Valparaíso y concluyó con la detención de los involucrados tanto en Chile como en Francia.

En el proceso de adopción se considera y verifica que la nueva familia cuente con las condiciones adecuadas y espacios suficientes para poder tenerlo en su hogar, y además, darle amor y cariño.

“Compartimos y jugamos con él. Tiene su plaza, le tiramos la pelota y se mete; también lo llevamos a la playa, a pasear; hasta comprar el pan va con nosotros. Salió regalón”, explicaron Ingrid y Rodolfo, los nuevos cuidadores de “Caos”.