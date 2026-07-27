Museo de Australia devuelve 18 restos ancestrales a Rapa Nui: “Es un nuevo paso en la reparación de una historia marcada por el despojo”

En una ceremonia de profundo significado cultural, la comunidad de Rapa Nui recibió oficialmente este lunes 18 piezas de restos ancestrales (Ivi tupuna) restituidos desde Oceanía por el Australian Museum.

Los restos bioantropológicos, que permanecían en el Australian Museum desde fines del siglo XIX, corresponden a 17 cráneos y una muestra de cabello humano. Luego de la ceremonia fueron trasladados en un vuelo hacia Rapa Nui, donde fueron recibidos por la comunidad en una ceremonia tradicional.

Durante la actividad, estuvieron presentes el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, representantes del Consejo de Ancianos Te Mau Hatu o Rapa Nui, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), la Embajada de Australia en Chile y representantes del Australian Museum.

“El regreso de nuestros Ivi Tupuna permite que nuestros ancestros vuelvan al lugar al que siempre pertenecieron, fortaleciendo nuestra memoria, nuestra espiritualidad y el vínculo con nuestras futuras generaciones. Agradecemos el compromiso del Australian Museum y de todas las instituciones que hicieron posible este proceso de restitución, que representa un nuevo paso en la reparación de una historia marcada por el despojo”, comentó Carlos Edmuns Paoa, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui.

Por su parte, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, destacó que: “los procesos de restitución solo son posibles gracias a un esfuerzo colectivo (…) Estos procesos reflejan un cambio profundo en la manera en que entendemos el patrimonio, basado en el respeto, la colaboración y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.

Melissa Malu, jefa de Colecciones y Participación de Culturas Pasifika y del Mundo del Australian Museum, afirmó que: “Nos honra acompañar el regreso de los Ivi Tupuna a Rapa Nui. Como museo, reconocemos el profundo significado de esta restitución, reiteramos nuestras disculpas por el pasado y esperamos que este acto fortalezca una relación basada en el respeto, la colaboración y la confianza con la comunidad rapa nui”.

La entrega de estas piezas ancestrales se concretó luego de un trabajo conjunto desarrollado entre la comunidad rapa nui y el Australian Museum, junto con las instituciones de Chile para la coordinación de su traslado.