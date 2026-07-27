Advierten sobre el uso de “Squishy Dumpling” falsos por sustancias químicas tóxicas: Podrían causar quemaduras severas en niños

La Oficina de Seguridad y Normas de Productos (OPSS) del Reino Unido alertó que el popular juguete Squishy Dumpling tiene versiones falsificadas que suponen un peligro para los menores de edad, debido a que presentan sustancias químicas tóxicas.

Los Squishy Dumpling son unos juguetes coleccionables antiestrés con forma de bollito que vienen en pequeñas cajas sorpresa y están disponibles en múltiples colores. En el último tiempo, estos juguetes se han vuelto populares en TikTok, llamando en especial la atención de niños y niñas, quienes incluso suelen intercambiarlos en los colegios, según reveló Mirror.

Sin embargo, las autoridades del Reino Unido tuvieron que retirar lotes sin marca en centros comerciales debido a que las versiones falsificadas de estos juguetes concentran “niveles peligrosamente altos de benceno” y no cumplen con las condiciones básicas de seguridad para su comercialización. Esta sustancia química podría provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, así como aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

El equipo de Normas Comerciales del condado de Northumberland, en el Reino Unido, explicó que los juguetes falsos “suelen emitir un fuerte olor químico penetrante al abrirlos”, según consignó Unilad.

Aumento de casos de niños con quemaduras por productos falsificados

En paralelo, el medio antes citado reveló que un hospital de Boston, en Estados Unidos, emitió una advertencia por estos juguetes, luego de que se reportara un aumento en el número de niños que están siendo tratados por quemaduras causadas por estos productos.

Según explicó la enfermera Laura Abbott, se han registrado varios casos de quemaduras “de segundo grado provocadas por los productos químicos que hay en el interior“.

En esa línea, señaló que algunos menores de edad calientan los juguetes en el microondas, lo que es especialmente peligroso, ya que el gel contenido en el producto puede provocar una quemadura más profunda que se adhiere a la piel que cause cicatrices para toda la vida.

“Incluso cinco segundos en el microondas pueden calentar el gel de forma exponencial. Una vez que los niños los sacan del microondas, explotan y el gel entra en contacto con su piel, provocándoles quemaduras químicas o por escaldadura“, detalló.