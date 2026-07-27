Colegio de Profesores emplaza a autoridades tras ataque a escolar en La Granja: “El problema de salud mental no se está abordando”

El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, se refirió al ataque de una estudiante menor de edad a otra al interior del colegio Islas de Chile, en la Comuna de La Granja, afirmando que “es una noticia terrible que uno jamás quisiera tener que escuchar o comentar”.

“¿Cómo llegamos a un punto en que una niña adolescente apuñala a una niña más pequeña dentro del mismo colegio? ¿Cómo llegamos a ese punto? Nosotros hemos dicho que estos hechos reflejan un grave problema de salud mental que está al interior, que está en la sociedad chilena, pero que se refleja también en el interior de los colegios”, añadió.

El líder gremial acusó una ausencia de medidas para frenar este problema, apuntando tanto al gobierno como al parlamento. “No hay herramientas, ni condiciones, ni políticas, ni hay planes para abordar este grave flagelo. Lo hemos dicho casi clamando en el desierto porque no nos han escuchado”, complementó.

“No nos han escuchado ni las autoridades de gobierno, ni el parlamento que se abrazaba por aprobar una ley que aumenta las sanciones, que aborda únicamente el aspecto punitivo, que es donde hemos dicho que cuando hay hechos graves las sanciones corresponden y tienen que existir sanciones, pero que eso nos va a solucionar el problema de fondo”, continuó.

Aguilar añadió que la ley “no evitó una situación tan terrible como la que pasó hoy en este colegio. La niña atacada está herida, felizmente fuera de peligro, pero eso no le resta gravedad a lo que ocurrió y hemos dicho que el problema de salud mental no se está abordando y es el problema más grave y urgente que tiene la educación chilena, y este tema lo refleja como lo reflejó la grave situación que ocurrió en Calama en el mes de marzo, donde una funcionaria fue asesinada”.

“Nuestra interpelación es a las autoridades, es al gobierno, al presidente (José Antonio) Kast, a la ministra de Educación, a los parlamentarios, a que aborden y abordemos como sociedad este grave problema de la salud mental; si no, hechos van a seguir ocurriendo y esto es terrible, es terrible lo que está pasando y no lo podemos normalizar“, cerró.