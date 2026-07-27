Megarreforma: Agustín Iglesias se desmarca de los alcaldes oficialistas y cuestiona la fórmula de compensación del Gobierno a los municipios

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos debido a la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, incluida en la megarreforma.

Cabe destacar que la discusión sobre este tema permanece pendiente en el Senado, luego de que no se alcanzara el quórum para revisar el informe de la comisión mixta. El debate en la Cámara Alta se retomará el próximo 4 de agosto.

“Me parece una mala propuesta. De hecho, no quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector defendiendo esa postura”, precisó en La Tercera.

A su juicio, la propuesta del Ejecutivo contempla una distribución “regresiva” de los recursos públicos, ya que plantea reponer los ingresos municipales mediante impuestos generales para beneficiar, principalmente, a comunas con mayores ingresos.

“Se pretende destinar cerca de $70 mil millones provenientes de impuestos generales para compensar a municipios que dejarán de recibir contribuciones, favoreciendo principalmente a las comunas con más presupuesto del país. Eso no se condice con el discurso de estrechez fiscal que ha sostenido el Gobierno”, argumentó el jefe comunal de Independencia.

En esa línea, enfatizó que espera que dicha indicación no prospere y que, a partir del veto, se pueda modificar la modalidad en que se distribuirán los recursos.

“A mí me gusta la idea de que los recursos correspondientes a los ingresos propios de los municipios también vayan al Fondo Común Municipal, pero que eso se haga de manera gradual, en un período de cuatro o cinco años, y no de una sola vez, como plantean los alcaldes de izquierda”, comentó.

Pese a que no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno, remarcó que tampoco comparte la postura de la oposición sobre este tema.

“Creo que se quisieron aprovechar del momento para plantear una redistribución, cuando aquí estamos hablando de compensar. Es importante discutir la redistribución, pero hacerlo en este contexto solo enreda el debate”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que desde un principio no le parecía adecuado eliminar las contribuciones de manera general.

“Era razonable discutir beneficios para personas mayores o para quienes tienen viviendas de alto avalúo, pero bajos ingresos. Sin embargo, se optó por eliminar las contribuciones de manera general y, además, financiarlas con recursos de todos los chilenos”, concluyó.