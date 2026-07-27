Incendio en Metro Santa Isabel: Senapred reporta 12 lesionados y la estación no operará este martes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el incendio en la estación Santa Isabel del Metro de Santiago, ubicada en la comuna de Providencia, dejó a 12 personas lesionadas.

Sobre las personas lesionadas, se detalló que cinco pertenecen al personal de Metro, cuatro son civiles (entre ellos un lactante) y dos, bomberos. Todos fueron trasladados a centros de salud para recibir la atención correspondiente.

Asimismo, se informó que, además de la evacuación en las estaciones Santa Isabel, Irarrázaval y Parque Bustamante, también se evacuó a funcionarios del Liceo Arturo Alessandri a una zona segura a causa del incidente.

Por otro lado, señalaron que se mantiene el tránsito suspendido en el sector para “facilitar los trabajos de los equipos de emergencia”.

Estación Santa Isabel no estará operativa este martes 28 de julio

Durante la tarde de este lunes se reportó el cierre de la estación de la Línea 5 a causa de un incendio que se registró en los neumáticos portadores de un vagón, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Actualmente, el fuego ya se encuentra controlado; sin embargo, el Metro de Santiago mantiene el cierre de tres estaciones: Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante.

Respecto a cuándo volverán a estar operativas dichas estaciones, la gerenta de Operaciones de la empresa de transporte, Pamela Barros, señaló que Santa Isabel permanecerá fuera de servicio este martes 28 de julio, según consignó Radio Biobío.

Esto se debe a que se debe investigar el origen del fuego. No obstante, afirmó que las otras dos estaciones estarán operativas durante dicha jornada.

“Estamos abocados ahora a poder restablecer las condiciones del servicio mañana de manera segura. También es muy probable, como ya mencioné, operar saltando esta estación, por lo cual llamamos a nuestros usuarios a informarse en todos nuestros canales de comunicación”, comentó.