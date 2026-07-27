Sistema frontal: Senapred decreta alerta roja para las comunas de Futrono y Valdivia por desbordes de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes alerta roja para las comunas de Futrono y Valdivia, en la Región de Los Ríos.
Desde la entidad explicaron en un comunicado público que esto se debe a los desbordes del río Coique (en Futrono) y del río Santo Domingo (en Valdivia).
En el caso del río Coique, se advirtió que su desborde “amenaza a tres viviendas”, en tanto que la crecida del caudal del río Santo Domingo afecta la Ruta T-206 y podría poner en riesgo a la población que vive cerca del curso de agua.
“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Roja por desborde para las comunas de Futrono y Valdivia, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, señalaron.
“La Dirección Regional de Senapred Los Ríos, a través de su Unidad de Alerta Temprana, mantiene coordinación permanente con los diferentes organismos regionales, monitoreando el desarrollo de los eventos, estableciendo los cursos de acción necesarios y gestionando oportunamente los recursos para atender las situaciones de emergencia”, añadieron.
Asimismo, indicaron que la alerta amarilla por crecida de río en la comuna de Los Lagos se mantiene vigente.
#SenapredLosRíos Se declara Alerta Roja para las comunas de Futrono y Valdivia por desborde.https://t.co/fRKEITFApO pic.twitter.com/WMBH81Tlbu
— SENAPRED (@Senapred) July 28, 2026
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