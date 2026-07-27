Donald Trump recibirá el martes en la Casa Blanca a Zelensky y Netanyahu

(CNN) — El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en reuniones por separado que se espera estén centradas en los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, informó a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Trump se reunirá con Netanyahu para hablar sobre la guerra con Irán, los avances en las negociaciones con el Líbano y los esfuerzos para ampliar los Acuerdos de Abraham, según el funcionario.

Trump reconoció que él y Netanyahu no coinciden plenamente sobre Irán, pero afirmó que ambos líderes siguen estando muy alineados. “Tenemos una pequeña diferencia, pero estamos bastante cerca”, dijo Trump a periodistas este lunes.

Durante la reunión con Zelensky, los líderes abordarán el proceso de paz en curso entre Rusia y Ucrania, según el funcionario. “Ahora es el momento de poner fin a la guerra”, añadió.

Más temprano este lunes, Trump restó importancia a la acusación de Zelensky de que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre bases militares de EE.UU. “No creo que lo hayan estado haciendo. Desde luego, no a un alto nivel”, afirmó.

Está previsto que tanto Netanyahu como Zelensky asistan este martes en Washington al funeral del fallecido senador Lindsey Graham.