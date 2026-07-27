Seguros agrícolas: Ministerio de Agricultura anuncia ampliación del plazo para denunciar daños por sistemas frontales

De manera excepcional, el Ministerio de Agricultura informó que los productores que contrataron a tiempo los seguros para el agro bajo el subsidio estatal de Agroseguros y del INDAP y sufrieron los efectos de los fuertes sistemas frontales, tendrán un plazo máximo de 45 días para realizar la denuncia en las entidades respectivas y dar inicio al proceso de liquidación para recibir la indemnización correspondiente.

El secretario de la cartera, Jaime Campos, señaló que el seguro agropecuario con subsidio estatal al copago de la prima o costo del seguro es una herramienta a la cual los agricultores pueden acceder para proteger su producción y trabajo de cara a algunos riesgos.

Las denuncias deben realizarse directamente en las compañías de seguro, en este caso en HDI Seguros o Sura Seguros, con el corredor de seguros y otras entidades que operan con estos mecanismos, y en el caso del INDAP, en las instituciones presentes en cada región.

“Los seguros para el agro son un mecanismo moderno y eficiente que ayuda al crecimiento agrícola del país. Estos instrumentos otorgan seguridad a los agricultores, protegiendo su inversión y esfuerzo; por eso, el Minagri subsidia el costo de la contratación de los seguros para el agro, para aportar a la resiliencia y crecimiento del sector”, precisó Campos.

El director de Agroseguros, Cristián Buccione, recordó que actualmente la entidad subsidia la contratación de las líneas de seguro:

Seguros individuales, los cuales abarcan los seguros agrícolas, pecuarios y forestales, beneficiando a alrededor de 15.000 agricultores.

Seguros colectivos, que consideran los seguros de enfermedades exóticas en aves y para la mosca de la fruta, favoreciendo a 80 mil productores.

Para obtener más información, se puede visitar la página www.agroseguros.gob.cl y se puede realizar una simulación en línea sobre el subsidio al cual pueden acceder los agricultores en simuladores.agroseguros.gob.cl.