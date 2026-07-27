Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en la zona central: Afectarán a tres regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en regiones de la zona central y centro-sur del país durante este lunes, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.
De acuerdo con lo señalado por la DMC, este aviso estará vigente hasta la noche de este lunes y responde a una condición de inestabilidad atmosférica.
En concreto, son tres las regiones que podrían registrar tormentas eléctricas: Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
Las zonas afectadas en cada región son las siguientes:
- Región de Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región Metropolitana: precordillera y cordillera.
- Región de O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.
Cabe recordar que también se pronosticaron precipitaciones en la zona central del país a contar del martes 28 de julio, debido al ingreso de este nuevo sistema frontal.
Revisa el mapa de las zonas afectadas
En paralelo, la entidad también alertó por heladas intensas en las regiones de Los Lagos y Aysén, que tendrán temperaturas mínimas de hasta -19 °C durante el martes 28 de julio.
La alerta está levantada en específico para las zonas de Patagonia Subandina (en Los Lagos) y la Patagonia Subandina Norte (en Aysén).
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