Incendio en vagón de Metro en estación Santa Isabel: Bomberos confirma que el fuego está controlado

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de diversas estaciones tras registrarse un incendio en un vagón.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que, en primer lugar, se evacuó a todas las personas que se encontraban en la estación Santa Isabel. Luego, los equipos iniciaron las labores de extinción del incendio, que afectó principalmente a un vagón, donde el fuego ya se encuentra controlado.

“Principalmente, el fuego afectaba a los neumáticos portadores de este mismo vagón, puntualmente“, precisó.

Actualmente, Bomberos se encuentra en la etapa final de la extinción del incendio en el vagón y, de manera paralela, trabaja en las labores de ventilación.

“Se está extrayendo el aire y el humo con mangas de ventilación específicas. Estamos trabajando en eso para avanzar prontamente en el control de esta emergencia”, detalló.

Además, señaló que cinco personas han sido atendidas por el SAMU tras el rescate realizado por Bomberos, principalmente por la emanación de humo. Asimismo, indicó que dos bomberos debieron ser rescatados luego de presentar dificultades durante el procedimiento.

Posteriormente, el equipo especializado en investigación de incendios de Bomberos ingresará al lugar del siniestro con el objetivo de determinar el origen y las causas de esta emergencia.

🔴”La situación está controlada y estamos en labores de ventilación”, informó el @Comandantecbs del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, sobre 2ª Alarma de Incendio que afectó vagón de @metrodesantiago, estación Santa Isabel. En emergencia hubo evacuación de pasajeros pic.twitter.com/i2ZCIk2KZi — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 27, 2026

La gerenta de Operaciones y Servicios de Metro de Santiago, Pamela Barros, precisó que un tren resultó afectado por causas que serán investigadas por equipos especializados, con el objetivo de esclarecer los motivos del incidente.

“En cuanto tuvimos el evento, activamos nuestros protocolos de seguridad, por lo que no tenemos lesionados entre nuestros clientes. Sin embargo, sí registramos afectaciones respiratorias menores en tres personas de nuestro equipo producto del humo. Ellos se encuentran en buenas condiciones, siendo atendidos por paramédicos, y no fue necesario derivarlos a un centro asistencial”, puntualizó.

Consultada por el origen de la emergencia, Barros respondió que esta se inició en un vagón que se encontraba en funcionamiento. Según explicó, el conductor se percató de la presencia de humo debajo del vagón durante el cierre de puertas y activó el protocolo de evacuación.

“En la medida en que estábamos evacuando, se produjo el fuego, ante lo cual activamos nuestros protocolos de seguridad”, añadió.

Actualización del estado de las estaciones

18:30 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si vas desde estación Vicente Valdés #L5 hacia Plaza de Maipú #L5, puedes realizar combinación en estación Ñuble #L6 hasta Franklin #L2 continúa hasta Santa Ana #L2, donde realizas la combinación con #L5. https://t.co/gGSCCbrkZb pic.twitter.com/Wxq9kYIkhE — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

ALERTA DE TRÁNSITO (18:03). Consolidado de desvíos por procedimiento de bomberos al interior de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago:

➡️Santa Isabel al oriente desviado por V. Mackenna al norte

➡️Gral. Bustamante al sur por Marín al poniente y al norte por Malaquías… https://t.co/HB9KB8YrEP pic.twitter.com/T18geJsEOs — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026