Tornados provocan caída de árboles y cortes de tránsito en Ñuble: MOP despliega equipos para despejar las rutas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, producto del paso de los tornados, se reportaron interrupciones en el tránsito en la Región de Ñuble.

De acuerdo con lo informado por la cartera, hay cinco rutas enroladas con problemas de vialidad, pero estas cuentan con alternativas de conectividad, por lo que no hay personas aisladas.

Asimismo, detallaron que las tres rutas afectadas son:

Ruta N-791: en el kilómetro 2,3, sector Rinconada del Diguillín, en la comuna de El Carmen.

Ruta N-59-Q: entre los kilómetros 39 y 40, sector Curva Palpal.

Ruta N-683: sector Selva Negra, en la comuna de San Ignacio.

Explicaron que las interrupciones de conectividad en dichas rutas se produjeron debido a la caída de árboles provocada por los tornados, y que ya se desplegaron equipos para habilitar el tránsito.

El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, indicó que “a las emergencias provocadas por las lluvias se sumaron durante esta jornada tres nuevos eventos asociados al paso de un tornado, principalmente por caída de árboles sobre la calzada”.

Explicó que “el despliegue operativo se mantiene activo con más de 80 maquinarias, 20 cuadrillas y cerca de 180 funcionarios, monitoreando permanentemente la red vial regional”.

Fue durante esta jornada que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que se reportó la presencia de nubes con características tornádicas en las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen.

Hasta el momento, se informa que hay una persona herida y dos afecciones importantes en dos viviendas en la comuna de El Carmen.