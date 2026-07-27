Este fin de semana, la Embajada de los Estados Unidos comenzó la entrega de una donación de ayuda humanitaria dirigida a las familias afectadas tras las intensas lluvias en gran parte del país.
La donación, gestionada por el Programa de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (RDAP, por sus siglas en inglés) del Gobierno norteamericano, financió la compra y distribución de 500 kits de higiene y saneamiento para el hogar destinados a hogares afectados de la Región de Coquimbo.
Esta ayuda estuvo a cargo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y las autoridades locales.
“A través de esta donación, buscamos llevar alivio inmediato a las familias de la Región de Coquimbo que han perdido tanto a causa de estas inundaciones. Nuestra alianza con ADRA y la coordinación con SENAPRED nos permite asegurar que la ayuda llegue rápido y a quienes más la necesitan”, sostuvo el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.
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