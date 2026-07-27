Esta ayuda estuvo a cargo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y las autoridades locales.

“A través de esta donación, buscamos llevar alivio inmediato a las familias de la Región de Coquimbo que han perdido tanto a causa de estas inundaciones. Nuestra alianza con ADRA y la coordinación con SENAPRED nos permite asegurar que la ayuda llegue rápido y a quienes más la necesitan”, sostuvo el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.