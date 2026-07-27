Este fin de semana, la Embajada de los Estados Unidos comenzó la entrega de una donación de ayuda humanitaria dirigida a las familias afectadas tras las intensas lluvias en gran parte del país.

La donación, gestionada por el Programa de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (RDAP, por sus siglas en inglés) del Gobierno norteamericano, financió la compra y distribución de 500 kits de higiene y saneamiento para el hogar destinados a hogares afectados de la Región de Coquimbo.