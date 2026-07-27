Confirman la renuncia del seremi del Minvu en el Maule: Marca la segunda baja regional del Gobierno en menos de 24 horas

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó este lunes sobre la renuncia voluntaria del secretario regional ministerial de la cartera en la Región del Maule, Patricio Ponce.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la renuncia fue aceptada por el titular de la cartera, Iván Poduje, y que la exautoridad regional desempeñará sus funciones hasta el 31 de julio de 2026, según consignó Radio Bio Bío.

Asimismo, señaló que “a contar de agosto asumirá la subrogancia María José Díaz, jefa del Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu del Maule”.

Esta es la segunda salida de una autoridad regional del Gobierno del presidente José Antonio Kast en menos de 24 horas.

Cabe recordar que durante la jornada también se aceptó la renuncia de Cristián Andrés Cabezas, seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, quien era investigado por dos denuncias de presunto maltrato y acoso laboral.

No obstante, en este caso, el Ministerio del Trabajo señaló que la repartición regional operará sin una nueva autoridad mientras se busca el reemplazo de Cabezas.

Con esto, el Gobierno aumenta a más de 30 las salidas de autoridades en los cuatro meses y medio que lleva la gestión del líder del Partido Republicano.