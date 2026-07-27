Gobierno descarta caída en el precio de los combustibles pese a baja global: “Es altamente probable una leve alza”

Esta jornada, los precios del petróleo cayeron, luego que Irán contara que suspendería sus ataques mientras Estados Unidos mantenga pausados los contraataques, lo que se reflejó con el precio del barril Brent (referencia para Chile) para septiembre, que descendió 7,6% hasta los US $89,43.

Pero esto no bastaría para evitar un aumento en el precio de los combustibles, advirtió el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

“Hay mecanismos que están establecidos por ley, que tienen su fórmula de cálculo, y es altamente probable que esta semana exista una leve alza de precio en los combustibles,

El secretario de Estado agregó que “está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del Gobierno”, aludiendo al funcionamiento del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles).

“Como gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”, añadió.

En las últimas semanas, los precios habían experimentado dos caídas de más de $100 cada una, debido a los ajustes en el costo del barril de crudo.

El acuerdo del 14 de junio no evitó una escalada en los ataques entre ambos países, lo que impulsó que el barril una vez más superara los US $100, disipando las esperanzas de una baja en el valor de los combustibles anunciada por la Enap esta semana.