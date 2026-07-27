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Alarma de incendio en estación Santa Isabel de Metro provoca el cierre de Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante

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Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones debido a un procedimiento de Bomberos.

A través de X, Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante y Bellas Artes, mientras que las combinaciones permanecen suspendidas en Baquedano y Plaza de Armas.

Según informó la plataforma Transporte Informa, el tránsito se encuentra suspendido en Santa Isabel hacia el oriente, a la altura de General Bustamante, debido a un procedimiento de Bomberos por la presencia de humo al interior de la estación Santa Isabel.

“Se suma el desvío de General Bustamante hacia el sur por Marín al poniente”, añadió Transporte Informa Santiago.

En el lugar trabaja el Cuerpo de Bomberos de Santiago junto a unidades de 12 compañías, tras declararse la segunda alarma de incendio en la estación Santa Isabel de la Línea 5.

Además, se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación Baquedano, donde convergen las líneas 1 y 5.

 

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