Alarma de incendio en estación Santa Isabel de Metro provoca el cierre de Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones debido a un procedimiento de Bomberos.

A través de X, Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante y Bellas Artes, mientras que las combinaciones permanecen suspendidas en Baquedano y Plaza de Armas.

Según informó la plataforma Transporte Informa, el tránsito se encuentra suspendido en Santa Isabel hacia el oriente, a la altura de General Bustamante, debido a un procedimiento de Bomberos por la presencia de humo al interior de la estación Santa Isabel.

“Se suma el desvío de General Bustamante hacia el sur por Marín al poniente”, añadió Transporte Informa Santiago.

En el lugar trabaja el Cuerpo de Bomberos de Santiago junto a unidades de 12 compañías, tras declararse la segunda alarma de incendio en la estación Santa Isabel de la Línea 5.

Además, se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación Baquedano, donde convergen las líneas 1 y 5.

ALERTA DE TRÁNSITO (18:03). Consolidado de desvíos por procedimiento de bomberos al interior de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago:

➡️Santa Isabel al oriente desviado por V. Mackenna al norte

➡️Gral. Bustamante al sur por Marín al poniente y al norte por Malaquías… https://t.co/HB9KB8YrEP pic.twitter.com/T18geJsEOs — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026

17:52 hrs. 🔴 Continuamos con servicio interrumpido en #L5 debido a procedimiento de bomberos en Santa Isabel. Disponible desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/lhICGELrPs — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 12 Compañías ante 2ª Alarma de #Incendio en Estación Santa Isabel de Línea 5 del @metrodesantiago. Se realizó evacuación de pasajeros desde Estación Baquedano (L1-L2)

@Comandandantecbs pic.twitter.com/zjiqJoBVpW — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 27, 2026

17:34 hrs. Estaciones cerradas en #L5 debido a procedimiento de bomberos: ❌️Irarrázaval

❌️Santa Isabel

❌️Parque Bustamante

❌️Baquedano (combinación suspendida)

❌️Bellas Artes

❌️Plaza de Armas (combinación suspendida) https://t.co/21sLGzYlaO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

17:20 hrs. 🔴 Desde este momento servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/FW87GZc7Jv — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

17:12 hrs. A partir de este momento Estación Santa Isabel #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Debido a procedimiento de bomberos al interior de la estación. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Actualización (17:30). Tránsito SUSPENDIDO en Santa Isabel al oriente altura de Gral. Bustamante, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Flujo vehicular desviado por V. Mackenna al norte #Santiago #Providencia https://t.co/HB9KB8YrEP pic.twitter.com/FTlZ4PFb73 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026

Actualización (17:43). Se suma el desvío de Gral. Bustamante al sur por Marín al poniente, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de la estación Santa Isabel. Congestión en el perímetro #Providencia https://t.co/3leIPeNnbs pic.twitter.com/RpNgKBjrDL — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026