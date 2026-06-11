Ministra de Desarrollo Social por nuevo catastro de personas en situación de calle: “Vemos a personas más jóvenes y a más mujeres”

En el marco de la implementación del Código Azul en la Región Metropolitana, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció este jueves la realización de un nuevo catastro enfocado en las personas en situación de calle.

Cabe mencionar que el último levantamiento de datos de estas características se realizó en 2017.

“Este catastro que está realizando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es una caracterización de las personas que hoy están en situación de calle. Esto nos permite visibilizar una realidad”, explicó la ministra María Jesús Wulf.

En esa línea, detalló que entre las novedades de esta medición se encuentra la incorporación de personas que no cuentan con RUT. Además, se abordarán las condiciones de salud utilizando estándares sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientados a medir la capacidad funcional de las personas, es decir, sus habilidades para desenvolverse y realizar actividades de la vida diaria. A ello se suma la identificación de su situación socioeconómica.

“El último catastro nos muestra que hay 20.000 personas en situación de calle. El Ministerio de Desarrollo Social, junto con sus distintos dispositivos del Programa Calle, está atendiendo a más de 50.000 personas a lo largo del país“, destacó.

Asimismo, al referirse a los cambios observados en esta población, afirmó que “vemos a personas más jóvenes, a más mujeres también y mucho consumo”, y subrayó que “detrás de estas realidades hay problemas de salud mental, hay rupturas familiares, hay una intervención que hacer que tiene que ser más efectiva y de eso nos estamos haciendo cargo como ministerio”.

Actualmente, el Plan Protege Calle cuenta con 1.170 cupos de alojamiento y 1.560 prestaciones diarias de atención en calle a nivel nacional. Estas cifras representan un aumento respecto del mismo período del año pasado.

“En comparación con igual fecha de 2025, esto representa un aumento de 110 cupos de alojamiento y 230 prestaciones diarias de atención en calle”, reportó la cartera.

En la actualidad, existen 34 rutas de atención en calle, las que entregan abrigo, alimentación, orientación social y apoyo para el acceso a otros servicios de la red de protección social.

Según el ministerio, durante junio se prevé superar el 80% de la oferta total planificada para esta temporada invernal mediante la apertura progresiva de nuevos dispositivos en distintas regiones del país.

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