Chile llega al top ten de los países con mayor recuperación del turismo internacional postpandemia

Chile se posicionó en el séptimo lugar mundial de recuperación turística tras registrar un aumento del 33% en la llegada de visitantes extranjeros en relación con 2019, según un estudio de Visual Capitalist con datos de la OCDE entre dicho año y 2025.
Según información dada a conocer por Radio Biobío, la cifra supera los índices alcanzados por potencias del sector como España y Francia.
Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, valoró los resultados e indicó que confirman la consolidación del país como un destino competitivo. La dirigenta atribuyó este escenario al fortalecimiento de la conectividad aérea, la alianza público-privada para la promoción en mercados clave y el posicionamiento en el turismo de naturaleza y aventura.
Para la industria, la prioridad actual se enfoca en atraer visitantes que prolonguen su estadía y generen un mayor gasto en las regiones, en el marco de la meta del sector de alcanzar ocho millones de turistas extranjeros para 2030.
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