Intensa búsqueda de excursionista extraviado en el cerro Panul: Esto se sabe hasta ahora del caso

Este sábado continuaron los trabajos de búsqueda de un excursionista de nacionalidad colombiana, quien se encuentra desaparecido desde el lunes 3 de agosto.

El hombre, de 32 años, se extravió en el cerro Panul, ubicado en la comuna de La Florida.

Durante los últimos días, equipos del GOPE de Carabineros, Senapred, el Ejército, Socorro Andino, SAR Chile, Gremm y la Municipalidad de La Florida han trabajado de manera coordinada para dar con su paradero.

La mayor Jennifer Muñoz, del GOPE de Carabineros, informó que los equipos trabajan para llegar hasta el lugar donde se registró la última localización de Jonnatan Hio Hio.

“Las condiciones nos favorecen un poco. Si bien esperábamos otra meteorología, vamos a aprovechar el día de hoy para avanzar lo que más podamos”, sostuvo desde el lugar.

Asimismo, solicitó a la población evitar acudir al sector durante el fin de semana, ya que su presencia podría “entorpecer el proceso de búsqueda”.

Los antecedentes del caso

Durante la madrugada del lunes, el hombre comenzó a realizar trekking y, durante el descenso, sufrió un accidente que le provocó una lesión.

“Es que estoy por acá arriba, en la cumbre… estuve en Punta de Damas y pasé para la otra cumbre, y tuve un accidente (…) ¿Será que usted puede llamar a una ambulancia? Estoy acá arriba en el cerro. Estoy en el cerro que queda el siguiente a Punta de Dama, perrito. Estoy ahí por esos laditos, abajito al lado de una roca, perro, es que no me puedo mover”, señaló en su último mensaje de audio, según publicó 24 Horas.