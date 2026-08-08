Panoramas por el Día de la Niñez: Visita al Zoológico Nacional y al Observatorio Manuel Foster, paseo en teleférico y seis lugares para disfrutar de la naturaleza

Este domingo 9 de agosto se celebrará el Día de la Niñez. Si aún no tienes panorama, todavía hay tiempo para organizarlo. Entre las propuestas destaca la programación especial del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet), que contempla una serie de actividades para disfrutar en familia y alejarse de las pantallas.

Entre los panoramas destaca un evento educativo en el Zoológico Nacional, un concierto de la Orquesta Juvenil de La Reina en la Casa de la Cultura Anáhuac, además de recorridos en teleférico y funicular y una experiencia de exploración astronómica en el Observatorio Manuel Foster.

A estas alternativas se suma la celebración del Día de la Niñez en el Parque La Castrina, organizada por la Municipalidad de San Joaquín.

Cronograma de actividades

Lugares para recorrer, jugar y disfrutar en familia

Otra alternativa para conectar con la naturaleza y disfrutar de la brisa de invierno son los siguientes lugares recomendados por el Parque Metropolitano de Santiago:

Zoológico Nacional : ingreso por Pío Nono 450.

: ingreso por Pío Nono 450. Parque Bicentenario de la Infancia : avenida Perú 1001, comuna de Recoleta.

: avenida Perú 1001, comuna de Recoleta. Plaza Gabriela Mistral : para ingresar, se debe llegar hasta la estación Tupahue utilizando el teleférico, los buses internos o subiendo a pie desde el acceso Pedro de Valdivia.

: para ingresar, se debe llegar hasta la estación Tupahue utilizando el teleférico, los buses internos o subiendo a pie desde el acceso Pedro de Valdivia. Jardín Botánico Mapulemu : ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago.

: ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago. Plaza de Juegos Los Canelos : se puede acceder desde la entrada Pedro de Valdivia o descender desde la estación Tupahue.

: se puede acceder desde la entrada Pedro de Valdivia o descender desde la estación Tupahue. Parque Santiago: Camino La Pirámide 6000, Huechuraba.

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