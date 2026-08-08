Ante alza de intoxicaciones: Diputados buscan exigir cierres de seguridad infantil en líquidos de vapeo

Los diputados Roberto Arroyo (Indep) y Catalina del Real (Rep), ambos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, están impulsando un proyecto de ley que busca establecer cierres de seguridad infantil obligatorios en los envases de líquidos para vapeo, con el objetivo de reducir el riesgo de intoxicaciones accidentales en niños.

La iniciativa modifica la Ley N° 19.419, que regula las actividades relacionadas con el tabaco, y surge a partir de antecedentes que alertan sobre un incremento de las intoxicaciones vinculadas a estos productos.

Según los datos recogidos en la iniciativa, estos casos aumentaron un 400% durante los últimos cinco meses, mientras que el 84% de las consultas al Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC) por exposición a vapeadores corresponde a niños menores de cinco años.

En ese contexto, el diputado Arroyo señaló que la normativa debe responder al riesgo que actualmente enfrentan los niños pequeños dentro de sus hogares.

“Estamos frente a productos que pueden quedar al alcance de niños de tres, cuatro o cinco años y cuyos líquidos pueden provocar intoxicaciones graves. Si la ley exige que estos envases sean seguros, necesitamos que esa seguridad sea real, medible y fiscalizable. No podemos conformarnos con una declaración general mientras siguen aumentando los casos de menores expuestos accidentalmente a estas sustancias”.

Por su parte, su par republicana afirmó que se requiere entregar herramientas concretas a la autoridad sanitaria para fiscalizar estos productos.

“Cuando hablamos de proteger a los niños no basta con que una norma diga que un envase debe ser seguro. Tiene que existir un estándar objetivo que permita comprobar que efectivamente lo es. Esta iniciativa busca cerrar ese vacío y establecer reglas claras para fabricantes, importadores y comercializadores, poniendo la seguridad de los niños por delante”, subrayó.

El proyecto dispone que el estándar deberá ser determinado mediante un reglamento, el cual tendrá que adoptar o incorporar una norma técnica nacional aprobada por el Instituto Nacional de Normalización y equivalente a estándares internacionales aplicables a los cierres de seguridad infantil.

Estas exigencias se aplicarían tanto a productos fabricados en Chile como a aquellos provenientes del extranjero.

Asimismo, la iniciativa prohíbe fabricar, importar, distribuir, ofrecer o comercializar líquidos para vapeo cuyos recipientes o envases no cumplan con las nuevas exigencias de seguridad. Además, propone incorporar expresamente esas conductas entre las infracciones sancionables contempladas en la legislación.

Finalmente, la iniciativa legislativa establece un plazo de un año desde la publicación de la ley para la dictación del reglamento correspondiente. Posteriormente, la industria dispondría de seis meses para adecuar sus envases y recargas al nuevo estándar, antes de que entren en vigencia las respectivas sanciones.