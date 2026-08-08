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Desisten de solicitud de liquidación forzosa contra Huawei Chile: Documentos cobrados ya estaban saldados

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Desisten de solicitud de liquidación forzosa contra Huawei Chile: Documentos cobrados ya estaban saldados

La empresa USA Service Limitada desistió de la demanda de liquidación forzosa presentada el pasado 28 de julio en contra de la filial chilena de Huawei ante el 4° Juzgado Civil de Santiago.

Según lo informado por Diario Financiero, la proveedora de servicio técnico había acusado inicialmente el no pago de 237 facturas emitidas entre agosto y diciembre de 2025 por un total de $38 millones, medida de la que se echó atrás nueve días después de haber ingresado el escrito a la justicia.

A través de una declaración pública, Huawei aseguró que la retractación del demandante se concretó antes de cualquier pronunciamiento del tribunal y aclaró que los documentos cobrados ya se encontraban saldados.

Asimismo, la compañía tecnológica remarcó que opera bajo el estricto cumplimiento de las leyes locales y los estándares comerciales éticos.

Sobre otros cinco juicios pendientes con distintas firmas financieras que se mencionaban en la acción inicial, la multinacional declinó emitir comentarios por corresponder a causas legales que aún se mantienen en desarrollo.

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