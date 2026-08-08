Partido Nacional Libertario valora rechazo de requerimiento del PS y PC contra Johannes Kaiser: “Se intentó usar al TC como un arma política”

El Partido Nacional Libertario (PNL) se refirió a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC), tras el requerimiento que presentaron parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) durante el año pasado, a raíz de una entrevista televisiva que realizó el entonces diputado Johannes Kaiser sobre el golpe de Estado.

En ese contexto, la directiva nacional del PNL sostuvo que dicho requerimiento careció de fundamento jurídico y respondió a un cálculo político disfrazado de control constitucional.

“Este fallo confirma lo que dijimos desde el primer día: se intentó usar al Tribunal Constitucional como arma política contra un adversario que ya no ejercía ningún cargo público. El tribunal hizo lo que tenía que hacer”, señaló el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa.

Por siete votos contra tres, el TC rechazó el requerimiento presentado por los parlamentarios socialistas y comunistas. La mayoría, integrada por la presidenta María Pía Silva; los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Raúl Mera; y las ministras Daniela Marzi, Catalina Lagos y Marcela Peredo, estuvo por desestimar la petición de los diputados.

La minoría estuvo integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht, y el ministro Mario Gómez.

Respecto del voto de minoría —que proponía declarar la cesación y aplicar una inhabilidad de dos años, pese a que Kaiser ya no ejercía el cargo—, Urzúa planteó que dicha tesis “abriría la puerta a que cualquier exautoridad quede expuesta indefinidamente a sanciones por declaraciones pasadas, sin plazo de prescripción, debilitando la certeza jurídica que debe regir el ejercicio de la función pública. Además, esto excedió el ámbito de aplicación de la Constitución”.

La controversia se originó cuando, en un programa de Mega, el periodista Tomás Mosciatti le preguntó al entonces candidato presidencial Johannes Kaiser si, en el eventual caso de que se dieran las mismas circunstancias de 1973, apoyaría un nuevo golpe de Estado. El exdiputado respondió: “Sin duda, absolutamente”.