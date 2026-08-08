Heated Rivalry confirma a Justice Smith y Charlie Gillespie para su temporada 2

La segunda temporada de Heated Rivalry ya tiene a sus nuevos protagonistas.

HBO Max confirmó que Justice Smith y Charlie Gillespie se incorporarán al elenco principal de la serie para interpretar a Harris Drover y Troy Barrett, dos personajes que cobran especial relevancia en la siguiente etapa de la adaptación televisiva de la saga literaria Game Changers, escrita por Rachel Reid.

La producción, originalmente desarrollada por Crave en Canadá y disponible en Latinoamérica a través de HBO Max, tiene previsto estrenar su nueva temporada durante la primavera de 2027.

Smith y Gillespie compartirán pantalla con Hudson Williams y Connor Storrie, quienes retomarán sus papeles como Shane Hollander e Ilya Rozanov, protagonistas de la primera entrega.

Creada por Jacob Tierney y basada en las novelas de Reid, la serie debutó siguiendo la relación entre dos estrellas del hockey profesional cuya intensa rivalidad deportiva ocultaba una historia de amor que se desarrolló durante varios años.

Esa primera temporada convirtió a la producción en un fenómeno internacional y motivó su renovación incluso antes del final de su emisión.

¿Quiénes son Harris y Troy?

La nueva temporada ampliará el universo de Game Changers al incorporar a Harris Drover y Troy Barrett, personajes que los lectores conocen por la novela Role Model, el quinto libro de la saga.

Troy es un jugador de hockey que intenta reconstruir su carrera tras abandonar su antiguo equipo, mientras que Harris trabaja como encargado de redes sociales de la franquicia de Ottawa.

A partir de ese encuentro comienza una nueva historia romántica dentro del mismo universo narrativo.

Aunque la segunda temporada continuará explorando la historia de Shane e Ilya, los nuevos personajes tendrán un papel central en la trama, ampliando el foco de la serie más allá de la pareja original.

Mientras la producción de la segunda temporada ya comenzó en Toronto, HBO Max mantiene como ventana de estreno la primavera de 2027, aunque todavía no existe una fecha específica confirmada para su lanzamiento.