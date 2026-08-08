Hunter Biden aborda la salud del expresidente Joe Biden: “El cáncer se ha propagado, ha hecho metástasis en los huesos y más allá”

(AP) — El cáncer de próstata del expresidente estadounidense Joe Biden se ha extendido a otras partes de su cuerpo y le causa dolor, incluso mientras sigue pronunciándose sobre asuntos públicos, según declaró su hijo Hunter en una entrevista.

En una amplia entrevista concedida a BBC a última hora del viernes, Hunter Biden se mostró visiblemente conmovido al hablar de la enfermedad de su padre, y describió la situación como algo muy triste de presenciar.

“El cáncer se ha propagado, ha hecho metástasis en los huesos y más allá”, afirmó. “Es muy doloroso y muy debilitante en muchos aspectos”.

Joe Biden, de 83 años, fue el hombre de mayor edad en ocupar la presidencia de Estados Unidos, y su edad fue motivo de preocupación durante gran parte de sus cuatro años de mandato. Tanto él como sus asesores de la Casa Blanca enfrentaron duras críticas por ocultar presuntamente la gravedad del problema de salud, especialmente después de verse obligado a abandonar su campaña de reelección tras un desastroso debate con quien finalmente sería su sucesor, Donald Trump.

El expresidente reveló su diagnóstico de cáncer en mayo de 2025, menos de cuatro meses después de dejar la Casa Blanca.

Hunter Biden comentó que el diagnóstico había sido duro para la familia.

“Es realmente triste verlo”, dijo Biden. “Lo único que diría sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que ojalá se quejara más, porque la situación no es buena”.

Sin embargo, Biden señaló que su padre sigue activo y hablando públicamente sobre los temas que le importan.

“Sigue en lo suyo”, dijo. “Cree profundamente en este país”.

El expresidente publicará un libro de memorias, titulado Promise Me, America ​​(Prométeme, Estados Unidos), tras las elecciones de mitad de mandato.