Dos personas fallecidas y un menor en riesgo vital deja colisión entre furgón y bus que trasladaba a juveniles de Deportes Temuco

Durante la mañana de este sábado se registró un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas y a un menor de 13 años en riesgo vital en la Región de La Araucanía.

Según Carabineros, el hecho se registró cerca de las 8:00 horas en la intersección de las calles Rudecindo Ortega con La Unión.

La coronel Ximena Valle, prefecta de Cautín, detalló que el accidente “involucró un bus que trasladaba al equipo juvenil de Deportes Temuco y un vehículo menor particular, en el que se desplazaban un hombre y una mujer de 47 y 49 años, respectivamente, quienes fallecieron”.

En el vehículo menor también viajaba un menor de 13 años, quien se encuentra con lesiones de gravedad y actualmente está siendo atendido en el Hospital Regional de Temuco.

Desde Deportes Temuco, a través de una declaración pública, informaron que “afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien. Las personas afectadas corresponden a ocupantes de un vehículo menor involucrado en el accidente”.

“Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas”, expresó la institución deportiva.

Los peritajes correspondientes para determinar el origen del siniestro serán realizados por la SIAT y personal de la 2ª Comisaría de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público.

“Es importante hacer mención de que en este lugar hay un cruce regulado por semáforo y la SIAT, como organismo especializado, realizará los peritajes correspondientes para determinar el origen de este accidente”, cerró la coronel.

⚠️#Dos Fallecidos Deja Colisión Entre Furgón y Bus que Trasladaba a Jugadores Juveniles de Deportes Temuco. pic.twitter.com/8dzhO9jDe4 — InfosChile (@INF0SCHILE) August 8, 2026