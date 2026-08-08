Subtel cobra boletas de garantía por US$ 13,9 millones a WOM tras fallas “graves” en infraestructura

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ejecutó el cobro de boletas de garantía por UF 316.410,15 —cerca de US$ 13,9 millones— a WOM.

De acuerdo a lo informado por Diario Financiero, la medida responde a incumplimientos catalogados como graves, persistentes y transversales en la operación y mantención de redes asociadas a sus proyectos en las cinco macrozonas del país, las cuales contemplan subsidios estatales por más de $52.000 millones.

Tras la acción fiscalizadora, WOM interpuso un recurso administrativo de reposición ante la Subtel para cuestionar que el cobro se aplicara por la totalidad de los documentos y no de forma proporcional a las faltas detectadas.

La empresa argumentó haber presentado en junio un plan de trabajo con proyecciones al 2027 para subsanar los problemas técnicos, asegurando además que la ejecución de las garantías tiene un impacto limitado y no afecta su liquidez operacional.

El proceso obliga a la firma de telecomunicaciones a reponer dicho monto en un plazo máximo de 30 días, bajo el riesgo de nuevos cobros si persisten las irregularidades.

A la par de este escenario, la compañía enfrenta exigencias del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos del despliegue de su red 5G, cuyo próximo hito técnico vence en septiembre.