Estafa en Facebook Marketplace: Justicia condena a dos sujetos por compras falsas de vehículos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Julio Andrés Ceballos Ávila a 3 años y un día de cárcel efectiva, y a José Ignacio Soto Cosming a 3 años de presidio bajo remisión condicional, tras acreditar su autoría en el delito consumado de estafa.

Según lo informado por el Poder Judicial, ambos sujetos operaron mediante un engaño recurrente en la comuna de San Fernando durante mayo y agosto de 2025, provocando millonarias pérdidas patrimoniales a sus víctimas a través de compras falsas tramitadas en redes sociales.

El modo de operar consistió en contactar a vendedores de automóviles que publicaban sus ofertas en Facebook Marketplace.

Tras simular interés e inspeccionar los móviles mediante supuestos intermediarios, los condenados entregaban y depositaban cheques protestados que figuraban temporalmente en los saldos contables bancarios.

Mediante este esquema, Ceballos Ávila apropió indebidamente un auto Nissan Versa valorado en $15,4 millones, mientras que Soto Cosming concretó la apropiación de una camioneta Mitsubishi L200 avaluada en $13,99 millones.

Además de las penas privativas de libertad dictadas en fallo unánime por los magistrados, el tribunal impuso a cada uno de los involucrados el pago de una multa ascendente a 12 UTM. La resolución judicial incluyó también las accesorias legales de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena y la suspensión de derechos políticos.