Paso Los Libertadores cumple más de 20 días cerrado: Delegado de Valparaíso espera que se despeje el lado argentino para reabrirlo

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió a la situación del Paso Los Libertadores, luego de permanecer más de 20 días cerrado debido a las condiciones meteorológicas.

“Estamos esperando que nuestros hermanos argentinos hagan lo suyo y logremos despejar el lado argentino para reaperturar el túnel y permitir el paso de carga hacia y desde Argentina. Se estima que hay 1.700 camiones aparcados de Argentina para transitar carga a Chile y también hay una cantidad no menor de camiones chilenos”, informó el delegado.

Por su parte, el delegado provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, complementó que se está a disposición para realizar una reapertura durante los próximos días. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, destacó que este invierno ha sido desafiante y ha cambiado “radicalmente” las condiciones, por lo que se ha tenido que “tomar medidas y protocolos distintos a los habituales que determinaban la apertura y cierre del Paso Los Libertadores”.