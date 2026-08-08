Praderas inundadas y daños en invernaderos: Ministerio de Agricultura mantiene evaluación en Los Ríos tras daños por lluvias

El Ministerio de Agricultura mantiene desplegados sus equipos en la Región de Los Ríos para actualizar la magnitud de los daños que han dejado las sucesivas lluvias y definir los apoyos que requerirán los productores afectados.

La evaluación forma parte de la gira que el ministro Jaime Campos inició esta semana por cinco regiones del centro y sur del país; entre ellas, Los Ríos, con el objetivo de revisar directamente las consecuencias del sistema frontal, coordinar acciones con autoridades locales y reforzar los instrumentos disponibles para el sector agrícola.

La situación regional arrastra afectaciones desde comienzos de julio.

Un primer catastro elaborado por la Seremi de Agricultura identificó cerca de 250 pequeños agricultores perjudicados en 10 de las 12 comunas de Los Ríos.

Entre los principales problemas detectados figuran praderas inundadas, caída de árboles, voladura de techumbres y daños en invernaderos.

“Desde el punto de vista agrícola, el sector agrícola ha soportado, por así decirlo, de un modo razonable esta emergencia. Dentro de los daños, en primer lugar, están los hortaliceros, puesto que a raíz del viento ha habido voladura de techos en los invernaderos, hay potreros inundados y hay producciones que se han perdido. Afortunadamente, el rubro de las hortalizas es un rubro de ciclo corto, de manera que esto se puede recuperar en un tiempo breve”, sostuvo Campos.

Ese registro, sin embargo, no se considera definitivo.

A fines de julio, la Seremi pidió a los 12 municipios de la región actualizar la información de sus productores, precisamente porque las lluvias continuaron y podían haber generado nuevas pérdidas.

Uno de los principales problemas está en la alimentación del ganado. En sectores donde las praderas siguen cubiertas por agua, pequeños agricultores han tenido dificultades para disponer de pasto suficiente para bovinos y ovinos.

Por esa razón, durante los últimos días se han realizado entregas de forraje en comunas como Corral, Los Lagos y Futrono. En Los Lagos, por ejemplo, fueron distribuidos 250 fardos el 6 de agosto y el operativo regional completó 500 entre esa comuna y Futrono.

En Corral, la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Agricultura gestionaron previamente la entrega de mil fardos donados por empresarios agrícolas para productores con ganado bovino y ovino afectados por las inundaciones.

El seremi de Agricultura de Los Ríos, Rodrigo Emilet Bahamonde, explicó durante dicho despliegue que la actualización de antecedentes continuará mientras existan productores afectados.

“Este requerimiento continúa, por lo que seguiremos actualizando nuestras bases de datos para llegar con ayuda donde realmente se necesita”, señaló durante una entrega realizada esta semana.

La evaluación también considera daños en infraestructura productiva, cultivos e invernaderos.

La situación de Los Ríos será analizada dentro del recorrido que el ministro desarrolla por las regiones más afectadas.

El objetivo del catastro actualizado, en tanto, será establecer la cantidad definitiva de productores perjudicados, dimensionar las pérdidas y definir qué instrumentos del Ministerio de Agricultura e INDAP pueden utilizarse para su recuperación.