Sernac fiscaliza centros de estética ante aumento de procedimientos: Estas son las recomendaciones para evitar riesgos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) está realizando fiscalizaciones presenciales a diversos centros de estética a nivel nacional desde el 28 de julio de este año.

En esta primera etapa, el despliegue incluye a las regiones de Ñuble, Metropolitana, Biobío, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Valparaíso, Maule, Tarapacá, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y La Araucanía.

El organismo enfatizó que estas acciones se desarrollan ante el incremento en la demanda de procedimientos estéticos faciales y corporales. Esta tendencia ha generado una amplia oferta en el mercado, por lo que la iniciativa busca garantizar que los servicios cumplan con estrictos estándares de calidad y seguridad.

Por ello, el Sernac explicó que el objetivo de la supervisión es evitar la exposición de los consumidores a riesgos para su salud e integridad física y psicológica o emocional. En ese sentido, la fiscalización se focalizará en los siguientes aspectos:

Información y consentimiento :Las empresas deben detallar las características, riesgos y medidas preventivas de sus servicios antes de prestarlos . En procedimientos invasivos, como bótox o ácido hialurónico, o de riesgo relevante, el consentimiento informado debe ser por escrito. En ningún caso, el consentimiento otorgado puede validar cláusulas que eximan de responsabilidad al proveedor frente a daños que se generen por la prestación del servicio.

. En procedimientos invasivos, como bótox o ácido hialurónico, o de riesgo relevante, el consentimiento informado debe ser por escrito. En ningún caso, el consentimiento otorgado puede validar cláusulas que eximan de responsabilidad al proveedor frente a daños que se generen por la prestación del servicio. Seguridad: Los establecimientos deben contar con permiso sanitario visible e implementar todas las medidas necesarias para garantizar un servicio seguro.

e implementar todas las medidas necesarias para garantizar un servicio seguro. Publicación de precios: Los precios de los productos y servicios deben exhibirse en pesos chilenos, con impuestos incluidos , de forma visible y accesible. El uso de códigos QR no reemplaza la obligación de contar con una lista de precios física. Si el servicio es personalizado, el proveedor debe informar al menos un “precio base”.

, de forma visible y accesible. El uso de códigos QR no reemplaza la obligación de contar con una lista de precios física. Si el servicio es personalizado, el proveedor debe informar al menos un “precio base”. Publicidad: Se pondrá especial atención a la publicidad que induzca a error o engaño, especialmente aquella que contenga promesas de resultados 100% garantizados, por ejemplo, “adiós a las arrugas” o “solución definitiva”. Frente a casos de este tipo, el Servicio está facultado para solicitar los antecedentes que permitan comprobar la veracidad de la publicidad.

Identificación del jefe de local: El establecimiento debe informar los datos del jefe de local, cuyo nombre y domicilio deben estar visibles, así como la identificación del director o directora técnica, con la profesión correspondiente según el tipo de centro.

Promociones y ofertas: Se verificará que cualquier promoción exhibida indique claramente sus bases, condiciones o restricciones, y su vigencia.

Recomendaciones al momento de elegir un centro de estética

Verificar que el centro cuente con autorización sanitaria de la Seremi de Salud.

de la Seremi de Salud. Asegurarse de que los procedimientos sean realizados por profesionales calificados.

Confirmar que los productos utilizados tengan registro sanitario.

Desconfiar de precios excesivamente bajos y solicitar documentación que acredite el origen de los productos.

Recordar que las complicaciones derivadas de procedimientos mal realizados pueden tener consecuencias irreversibles, tanto físicas como económicas.

Ante un problema con un servicio deficiente, las personas pueden ingresar su reclamo directamente en Sernac.cl, mediante su ClaveÚnica; llamar gratuitamente al 800 700 100; o acudir de manera presencial a las oficinas ubicadas en cada región.