Joven murió tras ser atacado con un cuchillo a bordo de bus del sistema RED en La Pintana

Un joven de 19 años murió durante la madrugada de este sábado luego de ser atacado con un arma cortopunzante mientras viajaba en un bus del sistema RED en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

El homicidio ocurrió cerca de la medianoche, cuando la máquina del recorrido 212 circulaba por el sector de avenida Santa Rosa con Observatorio.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fue abordada por dos personas al interior del vehículo y, tras una discusión, uno de ellos la hirió con un cuchillo antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, el conductor del bus trasladó al joven hasta el Hospital Padre Hurtado, ubicado a pocos minutos del lugar. Allí, la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El inspector Pablo Abarca, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, explicó que el hecho ocurrió luego de que el joven fuera interceptado por dos sujetos dentro del bus: “Tras sostener una discusión, este último lo hiere en sus extremidades inferiores para huir del lugar”, señaló el funcionario policial.

Abarca agregó que, posteriormente, “el chofer del bus lo traslada hasta dependencias del Hospital Padre Hurtado, quien es auxiliado por personal médico y constatan su fallecimiento posteriormente”.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur, cuyos detectives realizan peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia, empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad para establecer la dinámica del crimen e identificar al responsable.

Hasta el momento no se han informado personas detenidas y la PDI continúa desarrollando diligencias por instrucción del Ministerio Público.