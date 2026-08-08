Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino Lionel Messi, falleció este viernes a los 68 años en la ciudad de Rosario, Argentina, tras enfrentar una prolongada enfermedad.

La información fue confirmada por diversos medios argentinos y por Newell’s Old Boys, club donde Lionel dio sus primeros pasos como futbolista.

Hasta el momento, la familia Messi no ha difundido un nuevo comunicado público sobre el fallecimiento.

La muerte de Jorge Messi ocurre semanas después de que su delicado estado de salud se hiciera conocido durante el Mundial de 2026.

En junio, la familia emitió una declaración para desmentir rumores sobre su fallecimiento y confirmó que se encontraba bajo seguimiento médico, solicitando respeto por su privacidad.

Un papel clave en la carrera de Lionel Messi

Más allá de ser el padre del capitán de la selección argentina, Jorge Messi desempeñó un rol determinante en la carrera deportiva de su hijo.

Fue quien acompañó a Lionel desde sus primeros años en Newell’s Old Boys y lideró el proceso que permitió su incorporación al FC Barcelona en 2000, cuando el futbolista tenía apenas 13 años.

También participó activamente en las gestiones para que recibiera el tratamiento contra el déficit de hormona de crecimiento que necesitaba durante su infancia.

Con el paso de los años, Jorge Messi asumió además la representación del jugador, convirtiéndose en uno de los principales responsables de la gestión de su carrera profesional, sus contratos y acuerdos comerciales con distintos clubes y patrocinadores.

La salud de Jorge Messi, en tanto, adquirió notoriedad pública durante el Mundial de 2026, luego de que Lionel Messi se emocionara tras el debut de Argentina y reconociera que atravesaba “días difíciles y complicados” por una situación familiar.

Posteriormente, comenzaron a circular versiones falsas sobre la muerte de su padre, lo que llevó a la familia a emitir un comunicado.

En ese texto, difundido el 18 de junio, el entorno del futbolista explicó que Jorge se encontraba “bajo seguimiento médico” y “evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, además de cuestionar la difusión de rumores e información no confirmada.