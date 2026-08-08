Ciudadano uruguayo ofreció $60 mil a Carabineros para evitar una infracción y terminó detenido por cohecho

Un ciudadano de nacionalidad uruguaya fue detenido por el delito de cohecho luego de que presuntamente ofreciera $60 mil en efectivo a funcionarios de Carabineros para evitar una infracción durante un control vehicular en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel.

El procedimiento fue realizado por personal de la 27.ª Comisaría Aeropuerto, en el marco de las fiscalizaciones preventivas que la institución desarrolla de manera permanente en el principal terminal aéreo del país.

El hombre mantenía su documentación vencida

Según informó Carabineros, durante la fiscalización los funcionarios revisaron la documentación del conductor y constataron que esta se encontraba vencida.

Mientras el personal policial se disponía a cursar la infracción correspondiente, el ciudadano extranjero habría ofrecido $60.000 en efectivo con el objetivo de evitar el procedimiento.

Los funcionarios rechazaron el dinero, informaron al conductor que su conducta constituía un delito y procedieron a detenerlo en situación de flagrancia.

Posteriormente, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación.

Carabineros destacó la actuación de los funcionarios

La mayor Priscilla Aguilar, comisario de la 27.ª Comisaría Aeropuerto, explicó que el procedimiento se originó durante un control preventivo.

“Personal policial detuvo a un ciudadano uruguayo por cohecho durante un control vehicular preventivo, luego de que ofreciera $60.000 para evitar una infracción por llevar la documentación vencida”, señaló.

La oficial agregó que los funcionarios actuaron conforme a los protocolos institucionales.

“Bajo los estrictos principios de probidad e integridad, Carabineros rechazó de inmediato este dinero e informó al ciudadano que estaba cometiendo un delito en situación de flagrancia, procediendo con su inmediata detención”.

Desde la institución reiteraron su política de “cero tolerancia” frente a cualquier intento de soborno o acto de corrupción y señalaron que los controles preventivos realizados en el aeropuerto buscan resguardar la seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.