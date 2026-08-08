“Chantas”: Poduje apunta contra empresas cuestionadas por reconstrucción en Viña del Mar y califica su trabajo de “vergüenza”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, endureció el viernes sus críticas contra las empresas involucradas en la reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar.

Calificó su trabajo como una “vergüenza” y asegurar que algunas constructoras realizaron obras de manera “terriblemente chanta”.

Las declaraciones fueron realizadas durante su primera cuenta pública al frente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), actividad desarrollada en el gimnasio municipal de Penco, en la Región del Biobío.

En ese contexto, el secretario de Estado presentó un balance de las acciones impulsadas por la cartera y dedicó parte de su exposición al proceso de reconstrucción posterior al megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, uno de los desastres más graves registrados en el país durante las últimas décadas.

Al abordar las fiscalizaciones realizadas por el ministerio, Poduje volvió a cuestionar la calidad de algunas obras ejecutadas en El Olivar.

“Es una vergüenza que nos tocó en Viña del Mar. Eran perfiles terriblemente chantas. Así yo lo dije. No podía decir mal hecho, no. Chanta era la palabra: chantas. Y esta casa la estamos desarmando ahora y traeremos otra empresa que haga bien la pega”, afirmó.

También sostuvo que algunas empresas con problemas en proyectos anteriores continúan participando en obras habitacionales.

“Yo siempre pregunto: ‘¿Qué constructora es? Tal y cual’. Y algunas que dejaron varias embarradas, se han venido a arreglarla. Después que me criticaron por mis lives, donde las retaba con justa razón”.

Como parte de las medidas anunciadas, Poduje informó que el Minvu implementará un ranking de empresas constructoras, herramienta que será utilizada para evaluar su desempeño antes de adjudicar nuevos proyectos de vivienda.

La controversia por El Olivar

Las declaraciones se producen en medio del conflicto judicial que enfrenta al Ministerio de Vivienda con la Constructora San Sebastián, una de las empresas a cargo de parte de la reconstrucción del sector El Olivar.

La controversia comenzó luego de que el Minvu paralizara las obras y anunciara la demolición de un conjunto de viviendas tras detectar presuntas deficiencias técnicas.

La empresa rechazó esas conclusiones y recurrió a la justicia para solicitar un peritaje independiente, argumentando que la demolición podría eliminar evidencia necesaria para una eventual demanda.

El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente esa solicitud y ordenó la realización de un peritaje técnico, diligencia que actualmente mantiene suspendidas las demoliciones mientras se determina el estado de las construcciones.

Esta semana, además, el tribunal ratificó al constructor civil Jaime Berríos Pozas como perito encargado del proceso, pese a que el Minvu solicitó complementar la designación con un ingeniero civil estructural.

Según lo resuelto por el tribunal, el especialista contará con 30 días para elaborar un informe técnico sobre las viviendas cuestionadas.

Mientras ese análisis continúa, el conflicto sigue abierto tanto en el ámbito judicial como administrativo.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda ha anunciado acciones legales contra las empresas involucradas y ha defendido que las medidas adoptadas buscan resguardar la seguridad de las familias afectadas por el megaincendio.