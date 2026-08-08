Magdalena Piñera se alista para el lanzamiento de “Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales” y afirma que “hay un acuerdo internacional respecto al rol en la defensa de la democracia y los derechos humanos” del expresidente

Magdalena Piñera se ha convertido en una férrea defensora del legado de su padre y expresidente Sebastián Piñera. Además, destaca por su interés en temas de educación.

Desde su pasión por la historia y con el objetivo de homenajear las ideas del exmandatario, decidió editar el libro Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales, cuyo lanzamiento se realizará el próximo 12 de agosto en la Universidad Católica. En la actividad estarán presentes el canciller Francisco Pérez Mackenna y Sol Serrano, Premio Nacional de Historia.

“Cuando empecé a aquilatar esto dije ‘tengo que dejar testimonio o constancia de esta figura para mis hijos’, para mí, pero también esto es un patrimonio. Sebastián Piñera es mucho más que mi padre, de hecho yo creo que es como lo menos, es un patrimonio”, señaló en entrevista con The Clinic.

El material, impulsado por la profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica y licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con los testimonios de Iván Duque, Pepe Mujica, Barack Obama, Mariano Rajoy, Bill Clinton, David Cameron, Kristine Tompkins, María Corina Machado, Mauricio Macri, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Jeffrey Sachs y Andrés Oppenheimer, entre otros.

En estos relatos, destacó que las 50 voces globales coinciden en que Piñera, a pesar de las diferencias ideológicas, jamás miró a nadie como un enemigo ni tuvo desaires hacia sus interlocutores, sino que siempre trató de alcanzar acuerdos, puesto que consideraba que todos tenían algo que aportar a la discusión y escuchaba todos los puntos de vista.

Consultada en el citado medio sobre su opinión respecto de las personas que todavía no comparten la idea de que el exjefe de Estado era un defensor de los derechos humanos, afirmó que “la verdad es que yo creo que hay un acuerdo total respecto a la figura y el liderazgo en democracia, en el rol y la defensa de la democracia y los derechos humanos de Sebastián Piñera. Bastante transversal y bastante internacional, que es lo que se refleja en este libro”.

Magdalena Piñera y su mirada sobre la contingencia política

En cuanto a la actualidad política y la gestión del Presidente José Antonio Kast, comentó que el balance es positivo y valoró la labor de los ministros Martín Arrau y May Chomali. No obstante, reconoció que han existido errores, puesto que no es una tarea fácil gobernar.

En paralelo, sobre el ambiente en el Congreso Nacional, expresó que existen personas trabajadoras y comprometidas con sacar adelante políticas públicas, así como también hay figuras que hacen mucho ruido y deben cuidar el trato con sus pares.

“Yo no quiero que el Congreso esté lleno de Manouchehris, creo que le hace un pésimo favor al país, un pésimo favor al Congreso, un pésimo favor a su partido político y un pésimo favor a su figura, que a lo mejor, claro, tiene likes, pero nadie lo admira, nadie lo sigue”, concluyó.