Nueva plataforma “Sin Fachadas” supera las 200 denuncias en sus primeros dos días

La preocupación por los denominados “negocios fachada”, locales que aparentan desarrollar una actividad comercial legítima pero que pueden ser utilizados para ocultar irregularidades tributarias u otras actividades ilícitas, motivó el lanzamiento esta semana de una nueva plataforma de denuncias ciudadanas impulsada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

A dos días de su estreno, el sitio “Sin Fachadas” ya registra más de 200 reportes, cifra que, según el gremio, refleja el interés de las personas por contar con un mecanismo para alertar sobre establecimientos que despierten sospechas y cuyos antecedentes puedan ser revisados por las autoridades competentes.

El canal, desarrollado por la CNC a través del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) junto con el Servicio de Impuestos Internos (SII), permite ingresar denuncias de manera anónima.

Una vez recibidas, estas son derivadas al SII para que determine si existen antecedentes suficientes para iniciar procesos de análisis o fiscalización dentro de sus atribuciones. La sola presentación de una denuncia no constituye una prueba de ilegalidad ni implica que el establecimiento haya cometido un delito.

Durante la presentación de la plataforma, el presidente de la CNC, José Pakomio, sostuvo que la cantidad de reportes recibidos en sus primeras jornadas de funcionamiento “demuestra que existía una necesidad concreta de contar con un canal que permitiera alertar” sobre este tipo de situaciones.

La puesta en marcha de la plataforma coincidió con la difusión de un estudio sobre la percepción ciudadana respecto de los llamados negocios fachada.

La encuesta, elaborada por la CNC, evidenció que el fenómeno es ampliamente reconocido por quienes viven o trabajan en distintos barrios del país.

Entre los resultados destaca que siete de cada diez personas consideran que este tipo de establecimientos ha aumentado en su sector, mientras que el 74% cree que su presencia se incrementó durante el último año.

La iniciativa también recibió respaldo de alcaldes de distintas comunas, quienes plantearon que los municipios suelen recibir las primeras alertas vecinales cuando existen dudas sobre el funcionamiento de determinados locales comerciales.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, afirmó que herramientas de este tipo fortalecen la coordinación entre los gobiernos locales y los organismos fiscalizadores.

“Marca la presencia del Estado con herramientas más eficientes para poder avanzar en desarticular las situaciones de crimen organizado en nuestros barrios comerciales, que es donde más ocurre”, señaló.

El lanzamiento de “Sin Fachadas”, en tanto, forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Cámara Nacional de Comercio y su Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad.

Entre las medidas anunciadas este año también figuran propuestas para fortalecer la trazabilidad de productos, mejorar el intercambio de información entre instituciones y crear nuevos canales de denuncia frente a delitos que afectan al comercio formal.