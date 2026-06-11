Cadem: 83% apoya levantar el secreto bancario sin orden judicial ante avance del crimen organizado

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, revelada este jueves, mostró que un 83% de las personas está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa, mientras que solo un 13% se manifestó en desacuerdo con la medida.

Asimismo, un 74% de los encuestados cree que, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es necesario que el Estado pueda acceder de manera más rápida a información bancaria sospechosa. En tanto, un 22% se inclina por que siempre exista una autorización judicial de por medio para acceder a dichos datos y un 4% prefirió no responder.

Respecto a las condiciones para fiscalizar estos datos, un 94% considera que deberían existir sanciones penales para los funcionarios que utilicen mal la información, y solo un 56% plantea que el Congreso debería tener la facultad de fiscalizar su uso.

Este estudio de percepción pública se da en el contexto del polémico caso detectado por la Policía de Investigaciones (PDI), donde un ejecutivo de Banco Santander fue detenido por el delito de lavado de dinero vinculado al Tren de Aragua. A esto se suma la reciente votación en el Senado sobre el proyecto de levantamiento del secreto bancario, el cual registró un empate técnico y ahora deberá ser resuelto en una comisión mixta.

El 97% califica como “muy grave” el avance del crimen organizado en el país

En esta edición, además, el 97% de los encuestados respondió que el problema del narcotráfico y el crimen organizado en Chile es “actualmente muy grave”.

En relación con esto, un 95% sostiene que este fenómeno aumentó en los últimos cinco años y un 61% cree que seguirá expandiéndose durante el próximo quinquenio.

Al ser consultados sobre las principales causas del avance del crimen organizado en el país, los participantes apuntaron a los siguientes factores: