Alessandri “habría esperado la contramuestra” en caso de exsubsecretario de Hacienda: “Tiene todo el derecho a volver al Gobierno si quiere”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, abordó la situación del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien salió del Gobierno tras dar positivo a un test de drogas.

El hecho fue revelado la semana pasada y, según se dio a conocer, Rodríguez dio negativo a una primera prueba en abril y marcó positivo en junio, aunque está a la espera de una contramuestra.

De todos modos, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó el jueves pasado que “tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia“.

Por su parte, el exsubsecretario se defendió y aseguró que no consume drogas, señalando que el segundo resultado “no refleja mi realidad”.

Con todo, Alessandri dijo en entrevista con Radio Duna que él “habría esperado la contramuestra, por supuesto, pero también tenía un efecto político. Estas cosas tienen también efecto político; estamos tramitando una ley de reconstrucción, se tramita en Hacienda; el que la va a informar a las comisiones muchas veces, cuando no puede el ministro, es el subsecretario”.

En ese sentido, sostuvo que habrían existido críticas si es que Rodríguez era apartado del Gobierno y también si se hubiera mantenido.

“Si no lo sacabas, te iban a decir que la discusión en las comisiones y en la mixta no era legítima porque estaba yendo una persona de la cual tú tenías dudas de si consumía drogas. Si lo sacabas rápido, como ocurrió, te iban a alegar porque no habías esperado la contramuestra y al final la reactivación del país es más grande que el ministro de Hacienda, que el subsecretario y que el presidente de la República, incluso”, comentó en el citado medio.

Con todo, el diputado aseveró que “se tomó una decisión, el presidente Kast tomó la decisión de privilegiar la reconstrucción, el efecto político y, por supuesto, que si el exsubsecretario demuestra que no era real, tiene todo el derecho a volver al Gobierno si así lo desea y, por supuesto, a recibir las disculpas públicas por un hecho que ha sido muy doloroso para él y su familia”.

“No sé si él quiera volver porque ha quedado muy dolido, pero merece por lo menos limpiar su nombre ante la opinión pública y recibir las disculpas desde los más altas posiciones de la política que tomaron esta decisión”, concluyó.