Por desborde del río Llollelhue: Senapred llama a evacuar tres sectores de La Unión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población evacuar sectores de la Población Foitzick, Ex Población Osvaldo Leal y Rapaco El Molino en la comuna de La Unión (Región de Los Ríos).

El llamado ocurre debido al desborde del río Llollelhue.

Para reforzar la evacuación en terreno, la entidad activó mensajería SAE.

Además, aconsejó a las personas actuar con calma y “acatar las indicaciones de la autoridad. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

Durante este martes, además, Senapred canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja en la comuna luego de que la estación hidrométrica “Río Llollelhue en La Unión” mostrara un incremento en su caudal, “alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

“En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional de Senapred cancela alerta amarilla por crecida y declara alerta roja por desborde para la comuna de La Unión, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, se informó.