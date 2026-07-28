Presidente de la UDI y masiva salida de autoridades del Gobierno del Presidente Kast: “No es una buena señal que salgan tantos seremis”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la salida de autoridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a casi cinco meses del inicio de su administración.

En conversación con Radio ADN, el parlamentario abordó la renuncia de dos seremis que se produjo durante las últimas 24 horas, sumada a la detención del ahora exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, acusado de una agresión sexual.

Sobre este punto, Ramírez recalcó que “el número no es menor. No vale la pena esconderlo ni vale la pena negarlo”.

“Hay otros casos de seremis que por un tema presupuestario, porque es la realidad de Chile, yo he podido conversar con ellos y me dicen ‘no tenemos suficiente plata, ni siquiera para contratar a una persona adicional’, y claro, esos son temas de restricciones presupuestarias que hoy día está sufriendo el gobierno por una realidad que escapa a la gestión de este propio gobierno”, acotó el parlamentario.

Del mismo modo, indicó que “yo aquí no tengo otra cosa que decir que encuentro que no es una buena señal que salgan tantos seremis”.

En esa misma línea, aseguró que “por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos, con una buena gestión y sin ningún tipo de problema ni escándalo; pero a veces ocurren cosas que el Gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión”.