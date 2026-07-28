Autoridades declaran emergencia agrícola en tres regiones del país tras daños productivos ocasionados por el sistema frontal

El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en zonas de tres regiones del país debido a los daños productivos causados por el sistema frontal.

La medida rige para las siguientes zonas:

Región de Atacama: comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.

comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Región de Coquimbo: totalidad de la región.

totalidad de la región. Región de Valparaíso: provincias continentales.

Desde la cartera señalaron que las ayudas estarán dirigidas a los productores silvoagropecuarios y a habitantes rurales afectados por las lluvias, en base a los procedimientos y criterios que determina la autoridad.

Asimismo, las Seremis deberán identificar y registrar a las personas afectadas, además de evaluar los daños productivos y coordinar las acciones de apoyo correspondientes.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, informó que “aún persisten problemas de conectividad en sectores, pero esperamos que se pueda ir resolviendo”, y que “está todo el ministerio desplegado a lo largo y ancho del país, a fin de tener la información lo más precisa posible que nos permita levantar la información que necesitamos para concretar la ayuda a los pequeños productores”.

Consultado por el estado de los productores agrícolas del centro-sur del país, respondió que hay preocupación porque la agricultura está concentrada desde Valparaíso hasta Maule, Biobío y La Araucanía, regiones que “para nosotros son muy pero muy significativas”.

Si bien la autoridad dijo que están bajo “alerta”, expresó que “una vez más aquí está demostrado cómo el sector agrícola está bien preparado para enfrentar este tipo de fenómenos”.

“Esto no es algo de hoy, esto es algo histórico por una razón muy simple, porque en la agricultura estamos habituados a trabajar anualmente con estos fenómenos climáticos que a veces son de mayor intensidad y otras veces son de menor intensidad y por eso es que cuando ocurren situaciones excepcionales, naturalmente que vamos en ayuda de los productores”, concluyó.