Alcaldesa de Lo Espejo arremete contra fórmula de compensación municipal de la megarreforma: “El spa de Las Condes se pagará con tus impuestos”

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, cuestionó la fórmula de compensación municipal contemplada en el proyecto de Reconstrucción Nacional y aseguró que permitirá financiar gastos de comunas de mayores ingresos con recursos provenientes de impuestos generales.

La jefa comunal utilizó como ejemplo el spa municipal de Las Condes y sostuvo que, con la propuesta del Ejecutivo, servicios que antes eran financiados mediante las contribuciones recaudadas en esa comuna pasarían a ser costeados indirectamente por todos los contribuyentes.

“Con la propuesta del Gobierno, el spa municipal de Las Condes, que era pagado antes por las contribuciones de los vecinos de Las Condes, hoy se pagará con dinero de tus impuestos”, afirmó Reyes.

Las diferencias entre Lo Espejo y Las Condes

La crítica se apoya en una simulación elaborada por el Observatorio de Políticas Económicas (OPES), centro de estudios vinculado al Partido Comunista, que comparó el efecto de dos posibles mecanismos para distribuir las compensaciones.

Según ese ejercicio, la fórmula impulsada por el Ejecutivo entregaría cerca de $4 millones a Lo Espejo, mientras que Las Condes recibiría aproximadamente $13.062 millones.

Los montos no constituyen una asignación definitiva ni una estimación oficial del Ministerio de Hacienda, sino el resultado de una simulación basada en las pérdidas de recaudación que tendría cada municipio por la nueva exención.

La controversia se relaciona con la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, incorporada en la denominada megarreforma.

El mecanismo acordado contempla compensar con recursos fiscales los cerca de $190 mil millones que dejaría de recaudar el sistema municipal.

De ese total, $110 mil millones se destinarían a reponer los ingresos que dejaría de percibir el Fondo Común Municipal, mientras otros $80 mil millones serían entregados directamente a las comunas donde se encuentran las viviendas beneficiadas.

Este segundo componente genera los principales cuestionamientos, debido a que las comunas con más propiedades afectas al pago de contribuciones concentrarían una mayor parte de los recursos directos.

Un grupo de alcaldes opositores propone que los $190 mil millones sean ingresados íntegramente al Fondo Común Municipal y distribuidos utilizando sus coeficientes habituales, que consideran factores como pobreza, vulnerabilidad e ingresos propios.

Bajo esa fórmula, y siempre de acuerdo con la simulación de OPES, Lo Espejo recibiría cerca de $434 millones, en lugar de los $4 millones calculados con la propuesta gubernamental.

En el caso de Puente Alto, el monto aumentaría desde $355 millones a aproximadamente $2.426 millones.