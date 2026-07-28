Activan protocolo en Hospital de Talcahuano por persona con fiebre hemorrágica: Puede ser mortal

Una compleja situación se está viviendo en el Hospital Higueras de Talcahuano, Región del Biobío, producto de un paciente con fiebre hemorrágica.

Según información de Canal 8, se trataría de una persona vietnamita, de 29 años, que era tripulante de un barco que provenía desde Singapur.

Isabel Rojas, seremi de Salud del Biobío, declaró que “queremos informar que se trasladó a un centro de salud asistencial de Talcahuano a una persona de origen vietnamita que cumplía con el cuadro de una fiebre hemorrágica”.

“El barco venía de Singapur; recaló el día de ayer y se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente”, complementó la autoridad.

“Se están tomando todas las medidas del caso: aislamiento, la atención médica respectiva y también la investigación epidemiológica y clínica necesaria”, cerró.

Cabe destacar que la fiebre hemorrágica es un grupo de enfermedades infecciosas graves causadas por virus como el Ébola, el dengue y la fiebre amarilla . Y que en algunos casos puede llegar a ser mortal.