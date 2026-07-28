Minsal decreta alerta sanitaria por hantavirus en el país: Regirá entre Atacama y Magallanes por un año

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó una Alerta Sanitaria preventiva en el país debido al incremento en la letalidad del hantavirus y la amenaza de vectores de dengue e influenza aviar.

Según lo informado en un comunicado, la medida —con vigencia hasta el 31 de julio de 2027 y cobertura de Atacama a Magallanes según cada riesgo— faculta a la autoridad a disponer de recursos acelerados y reforzar la vigilancia epidemiológica nacional.

La disposición otorga al organismo facultades administrativas extraordinarias, como la contratación directa de especialistas y la adquisición expedita de insumos médicos sin licitación previa.

La determinación responde al aumento de la mortalidad por hantavirus, la cual ascendió al 39% tras registrarse 18 fallecidos de 46 casos detectados en diez regiones, superando el 18% registrado el año previo.

A la vez, la normativa contempla una multiamenaza por zancudos transmisores de arbovirosis entre Arica y Los Ríos, junto al monitoreo de la gripe aviar en aves silvestres. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, descartó un colapso hospitalario y llamó a consultar precozmente al presentar fiebre o dificultad respiratoria en zonas rurales.