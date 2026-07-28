Sernapesca lanzó campaña por el inicio de la veda de la merluza austral: Medida regirá durante todo agosto

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lanzó la campaña de inicio de la veda de la merluza austral bajo el lema “Para que no se agote, tiene que pasar agosto”.

Con esto, se llama a la ciudadanía a cuidar este recurso, respetando la veda biológica de la merluza austral que, al igual que cada año, comienza el 1 de agosto y se extiende hasta el 31 del mismo mes.

Cabe recordar que la veda biológica prohíbe la extracción de merluza austral entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, junto con la comercialización, procesamiento, almacenamiento y transporte del recurso fresco en todo Chile. No respetar la normativa puede ser sancionado con penas de cárcel.

El objetivo de la medida es “proteger la especie durante el peak de su período de reproducción para la renovación del recurso, es resguardar la actividad pesquera de la que dependen miles de familias de pescadores artesanales, quienes tienen sus embarcaciones inscritas para extraer merluza austral, conocida también como merluza del sur, de acuerdo con el Registro Pesquero Artesanal de Sernapesca”.

Desde la caleta Anahuac en Puerto Montt, la directora nacional del Servicio, Soledad Tapia, comenzó con la difusión de la campaña que busca generar conciencia y responsabilidad durante el peak de reproducción de uno de los recursos pesqueros más importantes del sur de Chile.

Durante estas jornadas, fiscalizadores de Sernapesca han recorrido ferias, restaurantes y pescaderías para entregar información sobre la veda a comerciantes y consumidores y también para corroborar el stock del recurso en los puntos de venta.

“El llamado es a respetar la veda de la merluza austral desde el primero de agosto hasta el último día de agosto. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura va a estar fiscalizando toda la cadena de valor, viendo que no se extraiga en las zonas de pesca, que no haya merluza austral en las zonas de desembarque ni en la cadena de valor; eso significa los restaurantes y en todos los lugares donde se vende”, dijo Tapia.

Mientras que Juan García, presidente de la caleta Anahuac y presidente de la asociación gremial de merluceros de Los Lagos, remarcó que “las vedas son para respetarlas”.

“Vemos cómo está el recurso, que se ha ido mejorando paulatinamente, pero ha sido por el cuidado que se ha tenido y por los buenos manejos que se están teniendo en torno a este tema”, señaló, invitando a los pescadores de otras comunas a hacer lo mismo y respetar la veda, porque “significa la sustentabilidad del recurso”.

El Servicio informó que, en caso de detectar venta de merluza austral en estado fresco durante agosto, se puede denunciar llamando al 133 de Carabineros, al 134 de la PDI o al 800 320 032 de Sernapesca.