Ministro Arrau admite alza de cifra de menores vinculados a delitos y llama a reforzar la prevención temprana

Este lunes, una niña de 7 años fue apuñalada en reiteradas ocasiones por otra menor de 13 años en el colegio Islas de Chile, en la comuna de La Granja. De acuerdo a los informes médicos, la víctima está fuera de riesgo vital y continúa recuperándose.

Este caso vuelve a poner el foco en la participación de menores en delitos, un escenario similar al registrado hace un mes durante una encerrona en San Bernardo. En dicho asalto, que terminó con la muerte de un niño de 12 años, dos de los aprehendidos tenían 17 años.

Frente al incidente escolar, el ministro de Seguridad, Martin Arrau, comentó que se deben revisar “los protocolos dentro del establecimiento, qué pasa en esa comunidad educativa, en esa familia, cómo se previene esto porque son, recordemos, menores totalmente inimputables“, en conversación con T13 Radio.

“Hoy día, en los menores de 14 a 17 tenemos un aumento de la presencia de menores en delitos, tales como turbazos o robos con violencia en lugar habitado o en grupo, en encerronas, lo que vimos en San Bernardo hace algunas semanas, que fue feroz”, señaló.

De hecho, según el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la participación de menores de edad en el total de delitos en Chile prácticamente se duplicó en los últimos años, subiendo del 2,5% (2021) al 4,8% (2025), según cifras a las que tuvo acceso La Tercera.

El jefe de la cartera de Seguridad planteó que se debe abordar esta situación con la “prevención temprana”; agregó que “hoy día el Estado tiene programas (…), donde tenemos que empezar a ordenar para entrar cada vez más tempranamente, que es lo que han hecho países que han tenido buenos resultados en esto, porque si no es bien desesperanzador“.

“Podemos hacer muchas cosas, pero si nuestros jóvenes están cayendo en el delito a edades tempranas, estamos perdiendo la batalla antes de empezar”, manifestó.