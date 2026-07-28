Abogado de Sergio Jadue tras sobreseimiento: “Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito”

Este martes, el Decimotercer Juzgado de Garantía confirmó el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, quien fue imputado como autor de delitos de apropiación indebida y dos ilícitos tributarios de presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas para la determinación del impuesto a la renta; estos se habrían cometido entre 2014 y 2016, en la comuna de Peñalolén.

Marcelo Hadwa, abogado defensor de Jadue, en conversación con CNN Deportes, detalló cuál sería la continuación del proceso. “Estamos conformes, era lo que esperábamos, creíamos que la situación se iba a desarrollar como lo esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa”, partió señalando.

Respecto a la posible prescripción por haberse cumplido ya 10 años de haberlos cometido, el abogado añadió que “seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito“.

“Los delitos tributarios que se le imputaban eran supuestamente no haber pagado impuestos por unas supuestas especies de coimas que habría recibido. Y desde nuestro punto de vista, eso no tributa“, agregó Hadwa.

Sobre el sobreseimiento, comentó que el expresidente de la ANFP “está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años“.

Aun así, queda pendiente una investigación más; se trata de “una posible apelación del Ministerio Público o del Servicio de Impuestos Internos en su caso, y la Corte de Apelaciones es la que va a tener la última palabra en definitiva”, dijo Hadwa.

El abogado defensor espera que la Corte de Apelaciones mantenga la resolución, pero “no se puede afirmar que algo se ganó hasta que la sentencia no esté firme y ejecutoriada“.

Sobre un posible regreso al territorio nacional, detalló que “él no tiene pensado en el corto plazo, al menos, volver a Chile. Él tiene su vida armada allá en Estados Unidos”.