Partido de María Corina Machado confía en la “buena voluntad” de Estados Unidos al impulsar diálogo en Venezuela

(EFE) – Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, confía en la “buena voluntad” de Estados Unidos al impulsar un diálogo político en el país suramericano que comenzará el próximo sábado entre el chavismo y un grupo de oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.

Durante una movilización en Caracas, el coordinador nacional de Organización de VV, Henry Alviárez, dijo este martes estar expectante ante ese venidero proceso e insistió en que para que haya una transición en su país, hay que “ir a una elección”.

“Confiamos en la buena voluntad, en el deseo y en el interés que tienen nuestros aliados extranjeros de ver el país en democracia”, expresó el dirigente opositor.

A su juicio, los venezolanos están “hastiados” y quieren “avanzar hacia una verdadera reconciliación“.

“Aquí no va a haber transformación hasta que esta gente (el chavismo) salga del poder, pero no podemos hablar de democracia, y eso que vaya a la gente que va a negociar los derechos de los venezolanos, si siguen existiendo presos políticos”, señaló Alviárez, quien pidió la libertad de estas personas.

En la movilización se encontraban cientos de venezolanos que exigieron elecciones “ya” y el retorno de María Corina Machado al país, quien dijo tras los potentes sismos del pasado 24 de junio que regresaría al país, pero, posteriormente, denunció que el Gobierno de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedirlo.

En un comunicado publicado el domingo, reiteró que regresará.

El próximo sábado comienza el diálogo encabezado por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, y Figuera, quien recientemente indicó que la meta es una “transición electoral pacífica y democrática“.

EE. UU. saludó recientemente el anuncio del diálogo y celebró el “compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política” en Venezuela.

El pasado domingo, Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia dijeron que evaluarán ese diálogo “con base en logros concretos y verificables”, entre los que mencionaron “la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones” y “un cronograma electoral presidencial oportuno”.

Ambos aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de esa vía de diálogo y aseguraron que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.